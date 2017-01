Les Anges 9 - Laury, sportive sensuelle sur Instagram : Une coach pour Loana ?

Le rendez-vous est pris,Les Anges 9, ça démarre le 6 février prochain sur NRJ12 ! En attendant, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec quelques-unes des personnalités – pour l'instant anonymes – qui feront partie de cette aventure... et qui auront le privilège de rencontrer notre Loana nationale !

En effet, afin de nous mettre en appétit, la chaîne a dévoilé le 17 janvier dernier l'identité des huit Anges anonymes qui se sont déjà envolés pour Miami, aux États-Unis, début janvier. Il y a la copine de Liam di Benedetto Apryl (chanteuse), Giuseppe (footballeur), Haneia (comédienne), Rodolphe (DJ), Anthony (comédien et mannequin), la Suissesse Ellen (miss météo), la Miss Bikini Nesma (mannequin) et Laury (Fitness)

Cette dernière, âgée de 24 ans, est une sportive accomplie qui enchaîne les journées à la salle de sport afin d'entretenir sa silhouette de rêve. En participant aux Anges 9, la sublime brune espère bien se faire une place de choix dans le monde des "fitness girls" qui accumulent notamment les milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur son compte Instagram (où elle comptabilise 37 000 admirateurs !), Laury a déjà publié des dizaines de photos d'elle en plein effort... et en toute situation elle sait être sexy !

Laury et les sept autres Anges anonymes auront pour mission de se rendre incontournables à Miami pour espérer aller au bout de l'aventure aux côtés de Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim Glow (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan Zidane (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1).

Loana ayant également rejoint Miami, on peut se demander si la sympathique Laury n'aurait pas pour mission de l'épauler dans sa remise en forme...