Les Anges 9 : Le casting complet dévoilé !

C'est officiel, on connaît le casting de départ des Anges 9 (NRJ12).

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs sur les potentiels candidats courent dans les médias. Mais ce mercredi 4 janvier 2016, NRJ12 a officialisé le casting de départ de la télé-réalité. Ainsi a-t-on appris que onze candidats s'étaient déjà envolés pour Miami : Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1).

Avant de monter dans l'avion, chacun a posté un mot sur son compte afin de constituer une phrase : "Nous sommes 11. Nous sommes Les Anges 9 et l'aventure commence très bientôt."

Au cours de l'aventure, ils seront rejoints par de nouveaux Anges. Ainsi pourrait-on retrouver Rawell, Antonin, Manue (Les Marseillais), Jaja, Coralie Porrovecchio, Mélanie Da Cruz (Secret Story 9), Sarah Fraisou (Les Princes 2 et 3, Les Anges 8), Clément Roblin (Friends Trip), Florian Roche (Garde à vous) ou encore Raphaël Pépin.