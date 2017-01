Les Anges 9, les premières images : Kim Glow et Milla Jasmine amoureuses ?

Lundi 6 février à 18h15, les Anges 9 : Back to Paradise débarquent enfin sur NRJ12. A en croire la première bande-annonce dévoilée par la chaîne ce week-end, il va y avoir de l'amour dans l'air !

Les 30 secondes de ce premier teaser dévoilent en effet que l'ex-Marseillaise Kim Glow "kiffe" un beau brun (que l'on devine être Anthony de La Villa des coeurs brisés 2 sur NT1), que la très jolie Milla Jasmine (Moundir et les apprentis aventuriers, W9) n'est pas insensible aux charmes de Jordan l'ex-Ch'ti de W9 et que Senna (Secret Story 4) a fait forte impression auprès de Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2).

Pour rappel, si vous n'avez pas suivi qui sont les starlettes qui composent le casting de départ de cette 9e saison des Anges à Miami, voici un bref récapitulatif. Aux côtés de Kim Glow, Anthony, Milla Jasmine, Jordan, Senna et Mélanie on retrouvera également Jonathan Zidane de Secret Story 9, Sarah de Secret Story 10, Mickaël du Meilleur pâtissier 5, Luna de The Voice 5 et Anissa de Moundir et les apprentis aventuriers. Aussi, comme vous le savez désormais, Loana a elle aussi rejoint le tournage de l'émission il y a quelques jours déjà.

Du côté des Anges anonymes, NRJ12 nous proposera de faire la connaissance avec Apryl (chanteuse), Giuseppe (footballeur), Haneia (comédienne), Laury (fitness), Rodolphe (DJ), Anthony (comédien et mannequin), Ellen (Miss météo) et Nesma (mannequin).

Une bande annonce à découvrir dès à présent, ci-dessous :