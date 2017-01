Les Anges 9 : Loana partage sa chambre avec une bimbo sulfureuse !

La nouvelle a fait grand bruit : Loana (39 ans) a accepté de participer à la 9e saison des Anges de la télé-réalité (NRJ12) à Miami.

Afin de nous mettre l'eau à la bouche quant à cette participation inattendue (elle avait déjà fait le voyage pour la 2e saison du programme), NRJ12 a récemment dévoilé un teaser dans lequel Les Anges expriment leur joie d'avoir vu débarquer la première star française de télé-réalité à la villa. "Loana ! C'est incroyable ! Je ne m'attendais tellement pas à la voir apparaître comme ça dans la maison, c'est comme si elle sortait de ma télé ! Mais qui l'aurait cru ? Loana qui va être ma copine de chambre ! C'est trop ! Jamais j'aurais cru ça dans ma vie. J'vais partager ma chambre avec Loana !", s'est tout particulièrement extasiée la sympathique Kim Glow.

Toutefois, l'ex-star des Marseillais de W9 n'est pas la seule à avoir manifesté son enthousiasme. "Aujourd'hui on a reçu Loana ! La patronne de la télé-réalité ! Franchement ça fait plaisir et on en a plein les yeux", a par exemple lâché Jonathan Zidane de Secret Story 9 (NT1). "Quand les filles ont ouvert la porte et que j'ai vu que c'était Loana, j'étais choquée ! La maman de la télé-réalité !", a commenté la jolie Milla Jasmine.

Grâce à cette nouvelle exposition médiatique, Loana espère bien booster les ventes de son prochain single qui sortira le 14 février 2017. En effet, après avoir cartonné en 2001 avec le titre Comme je t'aime, la gagnante de Loft Story (M6) - qui avait aussi chanté La Madrague en 2010 - a enregistré une reprise de Love Me Tender d'Elvis Presley en compagnie de son ami Eryl Prayer, sosie du King de son état.

Les Anges 9, c'est à partir du 6 février prochain sur NRJ12 !