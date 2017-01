Les Anges 9 : Mélanie recalée par un candidat !

Début janvier, 11 candidats de télé-réalité se sont envolés pour Miami afin de tourner Les Anges 9 : Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1).

Tous se sont mis en tête de récolter un maximum d'argent pour l'association Sol en si, qui a pour but de soutenir les enfants atteints par le virus du sida, et progresser professionnellement dans les domaines suivants :

- Sarah Lopez : mannequin

- Kim Glow : chanteuse

- Senna Hounhanou : mannequin

- Luna Ginestet : chanteuse

- Jordan Faelens : barbier

- Milla Jasmine : comédienne

- Anthony Matéo : mannequin

- Mélanie Amar : mannequin lingerie

- Anissa Jebbari : mannequin

- Jonathan Zidane : footballeur

- Mickaël : pâtissier

Et entre deux rendez-vous professionnels, organisés par le parrain Fabrice Sopoglian, ou deux promenades de NJ (un dalmatien de 4 mois), les participants régaleront les téléspectateurs avec leurs disputes et leurs histoires d'amour. Selon les rumeurs, Anthony aurait succombé au charme de Kim, Jordan à celui de Milla et Mickaël se serait mis en couple avec Anissa. En revanche, Mélanie n'aurait pas encore trouvé chaussure à son pied. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé !

Selon Aymeric Bonnery, la jolie blonde a tenté sa chance avec Senna. Malheureusement, l'ancien petit ami d'Amélie Neten aurait refusé ses avances... à cause de son comportement excessif qui lui a causé bien des problèmes dans La Villa des coeurs brisés 2 ? Pour l'heure, le mystère reste entier !

Mais que Mélanie se rassure, le tournage est loin d'être terminé. Et des guest feront leur arrivée dans la somptueuse villa de Miami en cours d'aventure, elle pourrait donc trouver sa moitié.