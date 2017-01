Les Anges 9 – Nesma, anonyme mais sexy : C'est une ex-Miss bikini !

Les Anges 9, ça démarre le 6 février prochain sur NRJ12 ! En attendant ce grand jour, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec quelques-unes des personnalités – pour l'instant anonymes – qui feront partie de cette aventure...

En effet, afin de nous mettre en appétit, la chaîne a dévoilé le 17 janvier dernier l'identité des huit Anges anonymes qui se sont déjà envolés pour Miami, aux États-Unis, début janvier. Il y a la copine de Liam di Benedetto Apryl (chanteuse), Giuseppe (footballeur), Haneia (comédienne), Laurie (fitness), Rodolphe (DJ), Anthony (comédien et mannequin) et la Suissesse Ellen (miss météo) et Nesma (mannequin).

Cette dernière, âgée de 20 ans, connaît déjà l'univers des mannequins pour avoir participé au concours Miss Dream Girl en 2016... sans pour autant remporter le titre tant convoité ! Sur Instagram, où elle n'a que 1900 abonnés pour le moment, Nesma a toutefois multiplié les clichés de cette expérience qui lui a permis de s'exhiber à maintes reprises en bikini sur les podiums. D'ou son projet professionnel dans Les Anges 9 !

Nos huit Anges anonymes auront pour mission de se rendre incontournables à Miami pour espérer aller au bout de l'aventure aux côtés de Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim Glow (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan Zidane (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1).