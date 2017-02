Les Anges 9 : Rawdolff et Ellen écartés, ils officialisent leur couple !

Ellen et Rawdolff des Anges 9 (NRJ12) n'ont pas tout perdu. Certes l'aspirante Miss météo et le beau DJ n'ont finalement pas reçu leur billet d'avion pour rejoindre la villa principale à Miami mais les deux jeunes Anges anonymes ont toutefois trouvé l'amour !

Mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, le beau gosse a indiqué sur Instagram en légende d'un cliché le montrant prêt à embrasser Ellen tout en la tenant par la taille : "Happy Valentine's Day <3 Las Vegas nous a réuni, depuis, à deux on sourit <3" Et la bombe de surenchérir de son côté avec une photo les montrant côte à côte : "<3 Rawdolff #LesAnges #LesAnges9 #LasVegas #TeamRawdolff #TeamEllen"

Evidemment, les internautes n'ont pas tardé à manifester leur joie de les savoir réellement en couple mais aussi leur déception de ne plus pouvoir les voir dans l'émission qui les a fait connaître. "Vous êtes au top !!!!! NRJ12 ne comprend rien, ils préfèrent mettre en avant des cassos et excluent les gens vrais et sensés !", "Tellement heureuse que vous soyez encore ensemble, vous êtes mes chouchous de l'aventure. Je suis un peu dégoûtée pour le non-départ à Miami", "Ils sont troooooop chouuuuuux. Ils méritaient grave d'aller à Miami !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Rawdolff et Ellen n'ont pas été les seuls Anges anonymes à ne pas avoir été gardés par La Grosse Equipe puisque la chanteuse Apryl et Laury ont aussi dû quitter l'aventure.