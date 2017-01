Les Anges 9 : Senna, Laury, Giuseppe et... leur nouveau copain à Miami !

Le tournage des Anges 9 a démarré. Dans la luxueuse villa de Miami on retrouve Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim Glow (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1). Et alors que les huit anges anonymes ont été installés dans une maison à Las Vegas, deux d'entre eux étaient il y a quelques jours à Miami, avec Senna.

En attendant que Coralie Porrovecchio (Secret Story 9, Les Anges 8, Friends Trip 3), Frédérique (Koh-Lanta, Les Anges 5 et 6) et Adrien (Garde à vous, Les Princes de l'amour 4) ne rejoignent l'aventure, les candidats déjà présents tentent naturellement de décrocher des rendez-vous pour atteindre leur objectif personnel. C'est probablement pour cette raison que Laury et Giuseppe ont été photographiés aux côtés de l'ancien candidat de Secret Story 4, le 11 janvier dernier.

La jolie Laury, 24 ans, veut devenir fitness girl aux États-Unis. Un objectif professionnel encore jamais vu dans Les Anges. Giuseppe, quant à lui, souhaite devenir, à 28 ans, footballeur. Les deux anonymes étaient de sortie avec Senna, qui promenait pour l'occasion un dalmatien. Avaient-ils un rendez-vous professionnel en commun avec celui qui voudrait devenir mannequin, après avoir travaillé en usine ? Quoi qu'il en soit, ils s'offraient tous les trois une petite pause détente en prenant un verre. Et même quand une averse les a surpris, les obligeant à aller se réfugier sous les parasols d'une terrasse, les trois amis n'ont pas perdu leur sourire. La magie des Anges.