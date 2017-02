Les Anges 9 - Senna répond au tacle d'Amélie Neten : "Je m'en fiche !"

Les téléspectateurs français les ont connus amoureux dans Secret Story 4 sur TF1 au côté de Benoît Dubois, mais Senna et Amélie Neten ne sont plus du tout en contact depuis leur rupture dans Les Anges 2 (NRJ12) et n'ont pas forcément gardé un très bon souvenir l'un de l'autre.

Pour preuve, alors que le beau gosse de 26 ans était annoncé en partance pour Les Anges 9 en janvier dernier, Amélie Neten, maman d'un petit Hugo (5 ans), avait alors réagi sur les réseaux sociaux après que de très nombreux internautes ont sollicité son opinion : "S'il vous plaît, je m'en fous de son retour dans Les Anges, merci d'arrêter de me poser la question cent fois. J'ai ma vie, mes projets et le reste..." Une sortie que n'avait pas commentée Senna jusque-là.

Cependant, récemment interrogé par nos confrères de NextPlz.fr, l'ex-Secrétiste a été invité à donner son sentiment quant à cette sortie pas super sympathique. "Je me doutais que mon retour allait faire réagir et qu'on ne m'attendait pas du tout ici. J'ai eu écho de la réaction d'Amélie sur les réseaux sociaux et je m'en fiche un peu en fait. Elle a l'habitude de réagir sur pas mal de choses, ça ne me surprend pas. Cela ne m'intéresse pas de savoir ce qu'elle en pense", a-t-il lâché.

Bref, ces deux-là ne sont pas près d'enterrer la hache de guerre...