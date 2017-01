Les Anges 9 : Un candidat des Marseillais au casting !

Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1) ont accueilli deux nouveaux candidats dans leur luxueuse villa de Miami.

En effet, selon les informations du site Public, Evy, la prétendante d'Adrien dans Les Princes de l'amour 4 a pris l'avion mercredi matin. Elle était accompagnée d'un candidat des Marseillais : Thomas. Le beau brun avait participé à la saison qui se déroulait en Afrique du Sud. Et, au cours de son aventure, Kim et lui avaient flirté. On se demande donc comment la bimbo, qui serait en couple avec Anthony, réagira en le voyant arriver.

Quoi qu'il en soit, Evy et Thomas ne seront pas les seuls candidats à rejoindre le tournage en cours de route. Coralie Porrovecchio (Secret Story 9, Les Anges 8, Friends Trip 3), Frédérique (Koh-Lanta, Les Anges 5 et 6) et Adrien (Garde à vous, Les Princes de l'amour 4) ont également été annoncés lors du Mad Mag de NRJ12 du 5 janvier.

Il s'est également murmuré que Rawell, Antonin, Manue (Les Marseillais), Jaja (Secret Story 10), Mélanie Da Cruz (Secret Story 9), Sarah Fraisou (Les Princes 2 et 3, Les Anges 8), Clément Roblin (Friends Trip), Florian Roche (Garde à vous) ou encore Raphaël Pépin feraient le déplacement.