Les Anges 9 : Une candidate devient l'animatrice de "Tellement vrai" sur NRJ12

Mercredi 28 juin 2017, NRJ12 organisait une conférence de presse afin d'évoquer sa rentrée télé de septembre prochain. Après avoir indiqué que Nabilla allait faire son retour dans la grille avec sa propre télé-réalité tournée en Australie, la chaîne a dévoilé une autre nouveauté...

En effet, NRJ12 a décidé de remettre en avant le programme culte Tellement vrai (qui n'a jamais quitté l'antenne mais qui n'avait plus de présentateur depuis le départ de Matthieu Delormeau sur Touche pas à mon poste) en lui offrant un nouveau visage... celui particulièrement radieux d'Ellen Batelaan (25 ans).

Si ce nom ne vous dit pas grand chose, sachez qu'Ellen était l'une des Anges anonymes de la 9e saison des Anges de la télé-réalité, toujours sur NRJ12. Malheureusement pour elle, si elle avait pu trouver l'amour auprès du beau gosse Rawdolff en l'espace d'une petite semaine de tournage, la splendide suissesse n'avait pas réussi à convaincre Fabrice Sopoglian de l'intégrer définitivement au casting.

Ellen Batelaan, qui a déjà été première dauphine de l'élection Miss Suisse romande et présentatrice météo en Suisse, incarnera donc désormais Tellement Vrai. Grâce à ce nouveau poste, la belle aura la chance de côtoyer Matthieu Delormeau qui fait quant à lui son grand retour à la production des épisodes inédits de la marque.

Interrogé au sujet du "retour" de Matthieu Delormeau ne serait-ce qu'en tant que producteur, Stéphane Joffre-Roméas (directeur général des programmes et des antennes du pôle TV de NRJ) a commenté ce mercredi : "Aujourd'hui, on n'a pas les cases pour qu'il puisse peut-être s'épanouir. C'est également un excellent producteur, avec ses équipes. Donc il va produire. Aujourd'hui il est sur C8, en tous cas je crois et moi je n'ai pas pour habitude d'aller piquer chez les autres, surtout auprès de gens que j'aime bien comme Cyril Hanouna. Matthieu, on est en très bonne relation avec lui mais aujourd'hui, dans l'univers NRJ tel qu'il est, il n'y a pas d'espace suffisant pour lui. C'est un excellent producteur et il fait partie, avec ses équipes, de la famille NRJ."