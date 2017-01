Les Anges 9 : Vincent Queijo débarque, une candidate partie plus tôt !

J-6 avant le lancement des Anges 9 : Back To Paradise. Début janvier, Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1) se sont envolés pour Miami afin de réaliser un projet professionnel.

Malheureusement, l'aventure a été écourtée pour l'une des candidates. En effet, selon les informations d'Aymeric Bonnery, Mélanie aurait fait son retour en France. S'il a assuré ignorer les raisons de son départ précipité, les rumeurs disent que des problèmes familiaux l'ont poussée à faire son retour en France. Toutefois, celle qui espère devenir mannequin lingerie pourrait faire son retour prochainement.

Les candidats ont toutefois pu compter sur Vincent Queijo pour tenter de remettre de l'ambiance dans la villa. Toujours selon l'ancien petit ami de Leila Ben Khalifa, le beau brun aurait fait son entrée dans l'aventure afin de rejoindre sa chérie Sarah.

Il n'est pas le seul participant à être arrivé en cours de route. Thomas des Marseillais South Africa et Evy des Princes de l'amour 3 ont également intégré le tournage de la télé-réalité récemment.