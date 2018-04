Les Anges : Un ancien candidat sera bientôt papa !

"Bonjour papa et maman, c'est princesse C. J'arrive bientôt à la maison, j'espère que ma chambre est prête et que mes biberons protéinés aussi. Je ne vous embêterai pas trop, je commence ma prépa bikini dès ma sortie de l'hôpital. Par contre il faudra changer mes couches, me laver, me préparer mes huit repas par jour ainsi que mes collations mais surtout me faire plein de bisous et de câlins d'amour, même si je vais beaucoup pleurer. À dans quelques semaines mes parents d'amour, je vous aime déjà", peut-on lire.

Une heureuse nouvelle pour Dimitri, bientôt papa d'une petite fille dont le prénom commencera apparemment par la lettre C. Pour rappel, le beau gosse musclé avait, après Les Anges 8, participé aux Retrouvailles des Anges. Une aventure de courte durée pour le candidat qui avait été viré par la production après une dispute.