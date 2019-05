Les Anges : Une ex-candidate s'est mariée !

Carnet blanc pour l'une des candidates des Anges 5. Mercredi 8 mai 2019, la jeune femme en question a annoncé s'être mariée le 5 mai. Il s'agit de la chanteuse Maude, venue en tant qu'anonyme dans la télé-réalité de NRJ12, diffusée en 2013.

"On a fait ça ! 04-05-2019", peut-on lire en légende d'une photo sur laquelle son mari Anthony et elle s'embrassent, le jour du mariage. La belle brune de 31 ans portait une longue robe blanche aux manches mi-longues et au beau décolleté. Côté coiffure, elle a opté pour une sorte de chignon et avait bouclé ses cheveux pour l'occasion. Son cher et tendre portait quant à lui un costume noir, sans cravate. Des motifs sont visibles sur son pantalon. Les messages de félicitations n'ont, bien entendu, pas tardé à se multiplier.