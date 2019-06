Les Bleues éliminées devant Nagui et sa compagne Mélanie Page

C'est en quart de finale contre la puissante équipe des Etats-Unis que les Bleues se sont finalement inclinées, vendredi 28 juin 2019, en quart de finale de la Coupe du monde. Une défaite amère, 1-2. En tribunes, les familles des joueuses n'ont pas caché leur tristesse, pas plus que les personnalités venues les encourager.

Dans les tribunes, deux grands fans de football : Nagui et sa compagne Mélanie Page. Le couple était accompagné de leur amie, la journaliste Leïla Kaddour. Tous les trois ont vibré pendant le match, partageant des émotions fortes mais aussi la déception des Bleues à leur élimination. Plus loin, l'ancien président Nicolas Sarkozy a assisté à la rencontre avec son fils Pierre Sarkozy et à côté du célèbre entraîneur José Mourinho. Le Premier ministre Edouard Philippe était présent à l'instar de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football et Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel, mais aussi Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, ont aussi assisté à cette triste élimination.

Amère élimination

Une défaite amère donc. À la 85e minute, alors que les Françaises sont menées, l'Américaine Kelley O'Hara a touché le ballon de la main dans la surface de réparation, mais l'arbitre n'a pas accordé de pénalty aux Bleues. Un penalty qui aurait pu relancer le match. L'intervention de la capitaine Amandine Henry auprès de l'arbitre, pour avoir recours à la vidéo (les images parlent pourtant d'elles-mêmes), n'a rien changé. Après le match et l'élimination de son équipe, Amandine Henry n'a pas caché son agacement sur RMC Sport : "Le penalty ? Je ne sais pas quoi dire. Avec le VAR [la fameuse assistance vidéo à l'arbitrage, NDLR], c'est grave, mais il ne faut pas compter sur l'arbitre pour gagner."

La sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre est lucide sur cet échec mais reste déterminée, comme elle l'a confié à l'AFP : "Je ne suis pas du genre à renoncer. (...) On a beaucoup de choses à peaufiner. Après, c'est un échec sportif, il ne faut pas se cacher, on est loin de notre objectif. J'espère qu'on a gagné autre chose ce soir et depuis le début de la compétition, le coeur des gens et que ça va aider notre discipline à franchir encore un cap, un palier. On a vu ce soir malgré tout qu'on n'était pas très très loin des Etats-Unis. Ça fait quelques années que je suis dans le circuit et je n'ai jamais vu les Etats-Unis finir à cinq derrière. Jamais jamais ! C'est un signe mais ce n'est pas encore suffisant ce soir." Rappelons que les Américaines sont les championnes du monde en titre. Vendredi soir, leur rencontre contre les Bleues a réuni 11,8 millions de téléspectateurs en France.