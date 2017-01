Les Ch'tis – Dany Boon clashe l'émission : "Je trouve ça pas honnête"

Quand on dit "Ch'tis", on pense forcément à Dany Boon et son film qui a fait en 2008 plus de vingt millions d'entrées en France. Mais depuis 2011, cela fait également référence à l'émission de télé-réalité de W9, déclinée en différents formats (à Ibiza, à Mykonos, vs les Marseillais...). Que pense l'acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cet écho ?

Il y a trois ans, Dany Boon avait confié à TV Mag qu'il n'était pas client des Ch'tis de W9 : "C'est caricatural et cela me dérange." Le sujet est de nouveau remis sur la table alors qu'il fait la promotion de sa nouvelle réalisation Raid Dingue, au micro de RTL dans On refait la télé. La star n'a pas changé d'avis sur l'image négative que le show donne de la région : "lls filment des gens qui ne se rendent pas compte à quel point la médiatisation est quelque chose de fort... Ça peut bouleverser leur vie de manière définitive", constate-t-il. Il poursuit en estimant que le procédé de la production est malhonnête : "Quand on est filmé juste parce qu'on a un accent du Nord et qu'on a du mal à s'exprimer... Je ne trouve ça pas honnête. On montre un côté d'eux abruti... C'est manipulé."

Ardent défenseur de son Nord natal, l'artiste originaire d'Armentières a toujours oeuvré pour répandre des valeurs positives aux quatre coins de la France. Faire Bienvenue chez les Ch'tis était l'occasion de montrer un autre visage de sa région que celui d'une région sinistrée mais où la solidarité est forte et les gens bienveillants. Il pourra se consoler en se souvenant que lors des rentrées 2015 et 2016, l'émission n'avait pas été renouvelée pour une septième saison (bien que les candidats continuent d'apparaître dans Les Marseillais et Les Ch'tis vs Les Marseillais).

Dany Boon espère conquérir une nouvelle fois le public avec sa comédie Raid Dingue, avec l'irrésistible Alice Pol. La jolie comédienne incarne Johanna Pasquali, une fliquette maladroite qui rêve d'intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée pour des raisons obscures et politiques au centre de formation, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents de l'unité délite...

Raid Dingue, en salles le 1er février