Les Ch'tis : Une ex-candidate enceinte de son premier enfant !

"@gregraw1 et moi avons le plaisir de vous annoncer que le fruit de notre amour se niche bien au chaud dans mon petit ventre depuis maintenant trois mois et demi. Une nouvelle vie de famille pour mai 2018, que du bonheur, je suis la plus heureuse", écrivait-elle sur le réseau social le 14 décembre 2017. Ces quelques mots accompagnaient alors une photo de trois paires de chaussures : celle de maman, celle de papa puis celle de bébé.

Dix jours plus tard, Cindy a fait une seconde grande annonce et révélé le sexe de son futur bébé. "Cette année et toutes années confondues mon plus beau cadeau de Noël se trouve dans mon petit bidon. Je ne remercierai jamais assez mon chéri @gregraw1 pour ce cadeau de la vie, de fonder notre famille, écrit l'ex-Ch'ti. Je ne me lasse pas de regarder sa petite bouille (qui je trouve a déjà le même visage que son papa haha) sur cette échographie, et je suis déjà tellement pressée de l'avoir dans mes bras ! Mon plus beau Noël cette année, et pour toutes les années à venir avec notre fils." Cindy et son amoureux attendent donc un petit garçon dont la naissance est prévue pour le moi de mai.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !