Les Chevaliers du Fiel avouent : "Il nous arrive de nous engueuler"

Il n'y a pas qu'en France que Les Chevaliers du Fiel remplissent les salles, à New York aussi. Alors que le célèbre duo comique toulousain composé d'Éric Carrière et de Francis Ginibre a réservé la mythique salle de l'Olympia pour faire vivre un "Noël d'enfer" aux spectateurs du 10 au 17 février prochains – avant de partir en tournée –, c'est à des milliers de kilomètres de Paris que Paris Match les a rencontrés le mois dernier : en plein Manhattan.

Entre balade nocturne sur Times Square, découverte du poumon vert de New York, Central Park, déguisement en employés municipaux et représentation de leur spectacle le Best Ouf au Gramercy Theatre à Broadway le 13 décembre, Les Chevaliers du Fiel ont vécu un séjour à leur image : décalé.

Considérés comme une valeur sûre de l'humour français, à la tête d'un véritable empire du rire, Éric Carrière et Francis Ginibre donnent l'image d'un tandem uni et fort. Et comme un couple, il leur arrive parfois d'être en désaccord. "Il nous arrive de nous engueuler", avoue Éric Carrière ce mercredi 1er février dans Paris Match. "Mais notre duo est aussi fondé sur la confiance. On a monté quelque chose qui est devenu énorme pratiquement sans papiers entre nous", poursuit-il.

C'est justement cette unité qui leur permet d'affronter les critiques, notamment celle émanant de la presse parisienne. "Télérama nous a massacrés en disant que c'était normal que nous soyons chez Bolloré [la série Les Municipaux sur C8]. Ça nous a fait rire car on a beaucoup plus de public qu'ils n'ont de lecteurs. On ne peut pas plaire à tout le monde", concède Éric Carrière. L'humoriste de 59 ans en profite pour évoquer les animateurs avec qui les affinités passent et ceux avec qui elles bloquent : "On ne doit pas beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais Drucker nous a ouvert la porte. Chez Ardisson, ça se passe bien. Ruquier, on fait pas parce qu'on n'a aucune accointance."

Et que leur humour plaise ou non à certains, Les Chevaliers du Fiel n'entendent pas lisser les blagues potaches. "Nous ne sommes pas politiquement corrects", lâche Éric Carrière.

L'intégralité de l'interview des Chevaliers du Fiel est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 1er févier 2017.