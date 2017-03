Les Choristes enchantent Jacques Perrin, son fils "Pépinot", Violette Barratier...

C'est le jeudi 2 mars que la production du spectacle musical Les Choristes – qui se déroule aux Folies Bergères – a organisé sa générale. Les vedettes étaient venues nombreuses pour applaudir l'adaptation scénique du film sorti il y a treize ans. Un projet ambitieux qui a été mise en scène par le réalisateur du long métrage, Christophe Barratier. Soutenu par sa fille Violette, jeune comédienne, il a aussi pu compter sur la présence de son oncle, le producteur et acteur Jacques Perrin, venu avec son fils, Maxence, 21 ans. Son prénom est peut-être méconnu, pourtant, sa bouille a dû vous faire fondre puisqu'il jouait l'adorable Pépinot dans le film aux 8 millions d'entrées. Depuis, le jeune homme, qui a bien grandi, a pu apprécier la transposition sur les planches du remake de La Cage aux rossignols qui avait décroché deux nominations aux Oscars.

Qui succède à Gérard Jugnot et François Berléand côté casting ? Le surveillant Clément Mathieu est joué par Jean-Louis Barcelona. Son visage est bien connu, même si son nom l'est moins. En effet, c'est lui le sosie de Michel Polnareff dans les publicités Cetelem, il a collaboré avec l'équipe de Groland et a joué dans des séries comme Avocats et Associés. Au cinéma, il a incarné des seconds rôles dans des films comme Taxi 4, OSS 117 : Rio ne répond plus, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec ou encore Les Profs.

Quant au tyrannique Rachin, ce n'est finalement pas Bernard Farcy, le commissaire Gibert dans la saga Taxi, qui reprendra le rôle du directeur du pensionnat du Fond de l'Étang, mais Patrick Zard. Ce dernier a accédé au théâtre par la grande porte en 1989 avec Les Palmes de M. Schutz de Jean-Noël Fenwick. En septembre 2013, il a remonté cette pièce comme metteur en scène cette fois, au théâtre Michel.

Les enfants, issus du choeur de la prestigieuse Maîtrise des Hauts-de-Seine et sélectionnés pour leur talent en chant et en comédie, reprennent les rôles emblématiques des personnages du film. Gérard Jugnot, François Berléand ainsi que Kad Merad, alias Chabert le professeur de sport, ont promis de venir assister au spectacle dès leur retour à Paris !

Les Choristes, aux Folies Bergères à Paris depuis le 23 février et jusqu'au 21 mai, puis en tournée en France.