Les Enfants de la télé : Retour sur France 2, l'animateur révélé

C'est officiel, l'émission Les Enfants de la télé fera son grand retour dès la rentrée, et sur France 2. Et, alors que les rumeurs vont bon train sur l'identité de l'animateur qui prendra les commandes du programme, nos confrères du Parisien ont révélé que c'est Laurent Ruquier qui succéderait à Arthur.

D'après les informations de nos confrères, l'animateur – qui était d'après des bruits de couloir en concurrence avec Michel Drucker ou encore Thomas Thouroude – aurait finalement été désigné par France 2. Mais pour l'heure, rien n'a été signé et "le contrat reste à finaliser", ont-ils précisé.

Via un communiqué, France 2 avait donné un peu plus d'indications sur le retour des Enfants de la télé, promettant un "rendez-vous télé patrimonial et familial", à un rythme hebdomadaire et "dans un format réinvité à base d'actualité artistique et culturelle".

Rappelons que l'émission, présentée par Arthur pendant vingt-deux ans, a vu le jour sur France 2 en 1994. Après deux ans de diffusion, le programme avait migré sur TF1, où il est resté jusqu'en 2016.