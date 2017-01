Les Enfoirés 2017 – Lorie : Malaise en plein concert, elle s'exprime !

Coup dur pour Lorie Pester lors de l'une des représentations des Enfoirés.

Le 18 janvier dernier était marqué par le coup d'envoi des traditionnels concerts de la troupe en faveur des Restos du coeur, au Zénith de Toulouse. Un show qui se donnera jusqu'au 23 janvier prochain. Si Pierre Palmade, Mimie Mathy ou encore Jean-Jacques Goldman étaient aux abonnés absents cette année, de nombreux artistes étaient sur scène, parmi lesquels Lorie.

Mais cette dernière n'a pu terminer le show du 19 janvier selon Closer. Le site avance en effet que la chanteuse a fait un malaise en plein concert. Un indicent qui l'a contrainte à ne pas poursuivre le show et qui a quelque peu inquiété ses fans venus l'applaudir. "Lorie elle a dis quoi du concert, on l'a vue 3 fois et plus rien. Possible de répondre. Hier je suis venu pour mon idole Lorie et on l'a vue que pour 3 tableaux en début", a-t-on notamment pu lire sur Twitter.

Face à l'inquiétude de son public, la jolie blonde de 34 ans s'est saisie de son compte Facebook afin de rassurer tout le monde : "Hello Ma Lorie Family. Je suis désolée pour tous ceux qui sont venus au show hier soir. Dû à un gros coup de fatigue, je n'ai pu faire que quelques tableaux au début du spectacle. Je me suis bien reposée, et je vais un peu mieux, mais ce soir encore je ne pourrai pas faire tous les tableaux prévus. Merci pour tous vos messages, ils me donnent de l'énergie." Elle devrait donc être de retour dès demain.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. En 2014, Jenifer avait dû être hospitalisée d'urgence après un malaise lors de répétitions. Les médecins lui auraient diagnostiqué une pyélonéphrite, une infection bactérienne des voies urinaires. Elle n'avait donc pu participer à l'enregistrement du concert qui était retransmis en sur TF1.