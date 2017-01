Les Enfoirés 2017 : Pierre Palmade dévoile la raison de son absence

Le coup d'envoi des traditionnels concerts de la troupe des Enfoirés en faveur des Restos du coeur a été donné mercredi 18 janvier. Jusqu'au 23 janvier prochain, les artistes enflammeront le Zénith de Toulouse. Malheureusement, ils n'ont pu compter sur la présence de Pierre Palmade cette année.

En effet, le membre fidèle de la troupe des Enfoirés depuis 1993 a annoncé son absence lundi par le biais de son compte Facebook : "Et bonjour tout le monde ! C'est Pierre ! C'est avec grand regret que je ne serai pas aux Enfoirés cette année à Toulouse ! Ils vont être privés d'un grand chanteur et d'un grand danseur mais je compte sur Michèle Laroque pour faire oublier tout ça ! Elle, elle y sera ! :) Je suis bien sûr de tout coeur avec eux et la cause ! Partie remise, à bientôt, Pierrot Palmade." Une publication qui avait inquiété ses fans. Certains ont supposé que, tout comme son amie Mimie Mathy, l'humoriste français avait des problèmes de santé et même plus... Une hypothèse rapidement démentie par le principal intéressé.

"Oula Oula Oula ! :) On me dit que mon absence aux Enfoirés cette année suppose que je ne vais pas bien ! Je rassure ceux qui m'aiment : tout va bien ! Je suis juste en pleine écriture avec mon copain Max Boublil pour préparer mon prochain spectacle, et j'avance aussi sur d'autres projets :) Bref, les Enfoirés, c'était compliqué cette année ! J'y suis pratiquement tous les ans depuis 1993, j'ai un mot d'excuse ! :) On se concentre sur le positif, y a plus inquiétant comme événement en ce moment dans le monde ;)."