Les Enfoirés 2017 : Première sans Goldman, "honoré" par un hommage décalé !

Vendredi 3 mars, TF1 s'est hissée en tête des audiences (10,07 millions de téléspectateurs) grâce à la diffusion du concert Mission Enfoirés, au profit des Restos du coeur.

Pour cette édition 2017, la première sans Goldman qui avait décidé de rendre son tablier et de laisser la main aux jeunes, la troupe s'en est très bien tirée, puisant dans les recettes qui ont déjà fait leurs preuves. Ainsi, malgré l'absence de Mimie Mathy pour raison de santé, la partie humour était confiée au populaire Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc, ce qui n'a pas empêché les autres artistes de multiplier les sketchs, notamment concernant la campagne présidentielle. Mais, surtout, de rire aux dépens de Jean-Jacques Goldman, à qui ils se devaient de faire un clin d'oeil. Michaël Youn a ainsi repris le tube Comme toi, renommé Con de toi façon Sud de la France, sans doute en référence au fait que Goldman a longtemps vécu à Marseille avant de partir à Londres. Le comédien et humoriste a ajouté, taquin, avant de chanter : "Sa musique était pas mal, mais ses paroles bâclées. Il regarde sans doute l'émission. Et il le sait, qu'il n'est pas bon."

Sur scène, aux côtés des fidèles comme Liane Foly, Jenifer ou Amel Bent, on a aussi pu compter sur l'arrivée d'Amir, lequel a eu droit à un bizutage bon enfant en se présentant avec un tutu rose et un justaucorps. On a aussi vu le spationaute Thomas Pesquet, qui avait enregistré un message depuis l'espace. Enfin, côté chansons, la troupe a alterné entre tubes d'hier et d'aujourd'hui, chanson française et variété américaine. Au menu ? Encore un soir, Ça plane pour moi, Can't stop the feeling, Hello et, bien sûr, l'hymne de cette année, Juste une p'tite chanson.

Le disque Mission Enfoirés, dont les bénéfices vont aux Restos du coeur, est désormais en vente. Chaque disque et DVD vendu permet de distribuer 17 repas !

L'émission était filmée pour la première fois par Tristan Carné et produit comme d'habitude par Anne Marcassus et son équipe de DMLSTV.

Avec 10,07 millions de téléspectateurs (45,6% du public global), le programme est en baisse. L'année dernière il avait attiré 11,1 millions de personnes (50,2% du public). C'est également la plus "faible" audience depuis 2001. Il faut cependant voir avec l'audience consolidée à 7 jours, pour avoir le chiffre final. L'absence de Jean-Jacques Goldman y est sans doute pour quelque chose... quoique, car vraiment personne n'a démérité, bien au contraire.

Thomas Montet