Les Enfoirés 2018 : Hommage à Johnny, Mimie Mathy moquée, belle audience

Vendredi 9 mars, TF1 diffusait le nouveau spectacle de la troupe des Enfoirés, intitulé Musique !. Le groupe Canal +, qui avait coupé le signal de la chaîne concurrente pour ses abonnés le 1er mars, suite à un différend commercial, l'avait rouvert vendredi soir pour qu'ils puissent regarder la cérémonie mais le show est tombé sous les 10 millions de téléspectateurs.

Le spectacle des Enfoirés, réalisé par Tristan Carné, a attiré 9,7 millions de téléspectateurs sur TF1 (et un pic à 11,2 millions), soit 45,2% de part d'audience. Les Enfoirés n'avaient pas réalisé pareille audience depuis le spectacle de l'an 2000 et ses 8 millions de téléspectateurs, souligne l'AFP. La chaîne réalise cependant le meilleur score depuis le début de l'année et était loin devant ses concurrentes puisque, dans le détail, TF1 a fait 54% de Pda sur les femmes de moins de 50 ans Rda, 50% de Pda sur les individus 25/49 ans, 63% de Pda sur les individus de 15 à 24 ans et 67% de Pda sur les enfants de 4 à 14 ans. Un très beau succès !

Coup d'envoi de la 33e campagne des Restos du Coeur, le spectacle des Enfoirés, enregistré au Zénith de Strasbourg, proposait à l'affiche 33 artistes, d'Amir à Zazie, en passant par Jean-Louis Aubert, Bénabar, Nicolas Canteloup, Julien Clerc, Marc Lavoine, MC Solaar ou encore Marie-Agnès Gillot, Etoile du Ballet de l'Opéra de Paris. C'était en outre le retour de Mimie Mathy après son absence de l'an dernier pour raison de santé et elle a partagé un sketch avec Amir, qui l'a gentiment traitée de "mamie Mathy". La comédienne a aussi repris la chanson Cho Ka Ka O d'Annie Cordy ! Il fallait aussi compter sur la "bande à Fifi", celle de Philippe Lacheau et sur Patrick Bruel, présenté par son compère Michaël Youn comme le nouveau patron de la bande suite au départ de Jean-Jacques Goldman, il y a deux ans. L'ancien chef d'orchestre des Enfoirés pourrait toutefois passer une tête l'an prochain pour les 30 ans...

Au cours de la soirée, un hommage a été rendu à Johnny Hallyday, l'un des tout premiers Enfoirés, au côté de Coluche lors de la tournée inaugurale en 1989, quatre ans après la création des Restos du Coeur. La troupe a repris les tubes Toute la musique que j'aime et le sublime Sang pour sang. On a aussi pu entendre des tubes actuels comme Je joue de la musique de Calogero, Un homme debout de Claudio Capéo, Roule de Soprano ou Je m'en vais Vianney. Le show s'est bien évidemment conclu sur On fait le show, hymne 2018 des Enfoirés et sur La Chanson des Restos.

Le double CD et le DVD Enfoirés 2018 : Musique!, avec l'intégralité du concert et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Coeur. Chaque vente assurera à l'association la distribution de dix-sept repas. L'an dernier, les fonds recueillis ont permis de distribuer 15 millions de repas.