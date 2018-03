Les Enfoirés 2018 : Jenifer, Patrick Bruel et Mimie Mathy dans un show inratable

Vendredi 9 mars 2018, TF1 nous donne rendez-vous dès 21h avec la diffusion du show annuel des Enfoirés. Ce spectacle inédit s'intitule Musique ! et fait la part belle à des petits nouveaux : Philippe Lacheau et sa compagne Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti et le danseur Vincent Chaillet.

Cette année encore, les 33 artistes ayant répondu présents à l'appel des Restos du coeur ont travaillé dur pour proposer un spectacle festif fait de 17 tableaux léchés et inattendus, de 9 sketchs concoctés par les auteurs de C'est Canteloup et de reprises endiablées de tubes incontournables (Je m'en vais de Vianney, 24K Magic de Bruno Mars, Shape Of You d'Ed Sheeran ou encore On fait le show, le nouvel hymne de la troupe)... Actualité oblige, Les Enfoirés ont aussi souhaité rendre hommage à deux icônes de la chanson française disparues récemment : Johnny Hallyday et France Gall.

Evidemment, les 70 000 spectateurs réunis à Strasbourg lors des différentes représentations du spectacle ont aussi pu applaudir de nombreuses stars emblématiques du show telles que Amir, Kad Merad, Michèle Laroque, Zazie, Julien Clerc, Marc Lavoine, Bénabar, Amel Bent, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Liane Foly, Kendji Girac, Jenifer, Christophe Maé, Mimie Mathy, Nicolas Canteloup, Sébastien Chabal, Soprano, Jean-Louis Aubert, Christophe Willem, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, Michael Jones, Claire Keim, Lorie Pester, MC Solaar, Tal, Zaz ou encore Michaël Youn.

Pour rappel, le double CD et le DVD du spectacle 2018 sera commercialisé dès le 10 mars. Chaque vente permettra de distribuer 17 repas aux plus démunis !

Musique ! Le nouveau spectacle des Enfoirés, c'est le 9 mars 2018 à 21h sur TF1 !