Les Enfoirés 2018 : Le bel hommage de Tal à France Gall !

Du 16 au 20 janvier 2018, Les Enfoirés se sont produits sur la scène du Zénith de Strasbourg avec leur nouveau spectacle intitulé Musique ! Comme le racontaient nos confrères de RTL qui ont assisté à la première, le spectacle commence par un clin d'oeil à France Gall, morte le 7 janvier 2018, avant que la troupe ne monte sur scène dans une ambiance de cirque en chantant Je joue de la musique de Calogero. Mais ce n'est pas tout.

L'année 2017 s'est terminée par la mort de Johnny Hallyday et 2018 a donc débuté par celle de France Gall. Ces deux artistes faisaient partie de la grande famille des Enfoirés : le rockeur avait participé aux spectacles de 1989, 1997 et 1998 ; France fut à l'affiche en 1993 et 1994. Pour le spectacle 2018, Les Enfoirés leur rendent hommage d'abord grâce à Tal qui a interprété Il jouait du piano debout. Ses fans ont posté sur Twitter des petites vidéos de ces prestations.