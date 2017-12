Les Enfoirés Kids : Jenifer Mère Noël sexy face aux enfants stars

Attention, pas de Koh-Lanta ce soir, mais un show d'exception. TF1 diffusera le concert des Enfoirés Kids à partir de 21h. Un spectacle enregistré le 19 novembre dernier, au Zénith d'Aix.

Parmi les Kids, nombreux sont les enfants qui ont participé à The Voice et The Voice Kids : Carla, Jane Constance, Manuela, Angelina, Lisandro Cuxi, Lenni-Kim, Evan, Antoine, Leelou, Cassidy, Marco, Amandine, Betyssam, Alexander Wood et Lou. On retrouve également des participants de Prodiges (France 2) comme Hakob et Mareva et la troupe des New Poppys composée de Simon, Martin, Matéo, Robin, Tugdual, Wandrille, Philippe, Béryl, Maxime, Matéo D, Thomas, Stéphane et Paul.

Tous ont repris des titres cultes des Enfoirés tels que Place des grands hommes de Patrick Bruel, Bella de Maître Gims ou Et maintenant de Gilbert Bécaud. En numéro d'ouverture, les 30 chanteurs ont fait comme leurs aînés : déguisés en Charlot, ils ont interprété Toi + moi de Grégoire. On les a ensuite retrouvés déguisés en Père Noël ou en marionnettes.

Cette joyeuse troupe était épaulée par trois Enfoirés emblématiques : Jenifer, Patrick Bruel et Michaël Youn. Ce dernier a été choisi pour être le maître de cérémonie. Si le show a duré près de quatre heures, les téléspectateurs de TF1 ne verront que 2h50 de spectacle.

Les Enfoirés Kids n'ont donné qu'une représentation contrairement aux Enfoirés. Un concert à 20 euros la place. À noter que le CD est d'ores et déjà en ventes et que chaque achat équivaut à dix repas aux Restos du coeur.