Les Enfoirés : La troupe en larmes sur scène, la raison dévoilée

Alors que Les Enfoirés ont enflammé la scène de l'Arkéa Arena de Bordeaux en début d'année, leur spectacle Le Monde des Enfoirés sera diffusé sur TF1 ce vendredi 8 mars 2019. Une soirée magique au cours de laquelle les stars ont fondu en larmes, comme le révèle Patrick Bruel auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

"C'est une jolie édition. Le spectacle est splendide. Il y a de beaux tableaux, de belles chansons, les gens sont contents de se retrouver et le public est toujours là", lance d'abord le chanteur. Si le show était parfait du début à la fin, un moment a particulièrement marqué Patrick Bruel et l'ensemble de la troupe. "Le tableau hommage à Maurane, on en a tous pleuré... Le décor y est sublime", confie-t-il non sans émotion.

Rappelons que Les Enfoirés rendront hommage à la défunte Maurane, morte en mai 2018 à l'âge de 57 ans, en interprétant Tu es mon autre, le duo poignant qu'elle interprétait avec Lara Fabian, encore très marquée par son absence. À ce moment précis, le visage de la chanteuse apparaîtra sur l'écran géant. Un bel hommage... parmi d'autres. En effet, dans Le Monde des Enfoirés, le titre Mourir d'aimer de Charles Aznavour sera chanté tandis que la troupe rendra hommage à Véronique Colucci, l'épouse de Coluche.

Cette année, plusieurs personnalités intègrent la troupe. Les chanteurs Slimane et Claudio Capéo, l'acteur Ary Abittan, l'humoriste Malik Bentalha, la comédienne Isabelle Nanty, l'ex-Miss météo de Canal+ Pauline Lefèvre et les deux champions du monde Didier Deschamps et Kylian Mbappé rejoignent Les Enfoirés.

Rendez-vous ce vendredi 8 mars 2019 dès 21h sur TF1 afin de suivre Le Monde des Enfoirés, le concert anniversaire des 30 ans des Enfoirés.