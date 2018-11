Les Enfoirés : Natasha St-Pier dévoile pourquoi elle a quitté la troupe...

Alors qu'elle va faire son retour dans les bacs avec le disque Aimer c'est tout donner - Thérèse de Lisieux, Natasha St-Pier est aussi engagée auprès de l'association Les Petits frères des pauvres. La star de 37 ans a donné une interview à Voici dans le cadre de son engagement associatif, évoquant ainsi son éloignement des Enfoirés.

"On est tellement nombreux aux Enfoirés que, finalement, je me rends compte que ma présence apporte pas une grande différence significative à la cause en tant que telle. La lumière est déjà là. Alors je préfère me concentrer sur Petit coeur de beurre qui est une cause qui me touche personnellement [une association qui aident ceux qui souffrent de cardiopathies congénitales, comme son fils Bixente, ndlr] et, aujourd'hui, Les Petits frères des pauvres qui avaient besoin d'une marraine pour attirer la lumière. Du coup, je pense essayer d'aller là où ma présence pourra faire une différence", a-t-elle confié au site.

La chanteuse va également défendre son nouveau disque sur scène dès le 16 novembre à Metz et elle passera par Paris le 13 décembre à la Trinité. Une tournée qui, pour l'instant, l'occupera jusqu'en juin prochain.

Quant aux Enfoirés, leur spectacle 2019 se tiendra sur la scène de la Bordeaux Métropole Arena du 24 au 28 janvier (enregistrement pour TF1 les 27 et 28). Malgré le retrait de Jean-Jacques Goldman, de nombreuses stars reviennent chaque année participer à cet événement au profit des Restos du coeur (l'association a récemment perdu sa figure historique, Véronique Colucci). Et cette année, cela va être un grand show avec de belles surprises !

A suivre...

Thomas Montet