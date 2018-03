Les Enfoirés : Tensions ? stars absentes...la productrice pousse un coup de gueule

Vendredi 9 mars, le nouveau spectacle de la troupe des Enfoirés, intitulé Musique ! et diffusé sur TF1, a une fois de plus rencontré un énorme succès. Pas moins de 9,7 millions de téléspectateurs sur TF1 (pic à 11,2 millions, soit 45,2% de part d'audience) ont regardé ce spectacle incroyable. Un joli succès qui montre que les méchantes rumeurs concernant le programme n'ont pas eu de conséquences sur l'amour du public pour ce show. Invitée dans l'émission M comme Montiel sur M Radio, Anne Marcassus, productrice du spectacle des Enfoirés, a d'ailleurs mis les choses au clair à ce sujet.

Enchantée par cette audience qui a été la meilleure de TF1 depuis le début de l'année, ainsi que par le début des ventes de l'album et des DVD des Enfoirés qui s'écoulent comme des petits pains, la femme de l'ombre a réagi aux commentaires de ceux qui disent que depuis le départ de Jean-Jacques Goldman, il y a des tensions au sein de la troupe. "Ces spéculations sont dingues ! On lit, çà et là, des choses fausses. Genre, Carla Bruni nous a plantés au dernier moment. On la traite de lâcheuse alors que, la pauvre, elle était clouée au lit à cause d'une grippe", a-t-elle déclaré.

Elle a tenu à clarifier les choses auprès ceux qui ont aussi dit que cette nouvelle édition avait été délaissée par certains artistes à l'instar de Nolwenn Leroy, Garou ou Pascal Obispo : "Mais chacun avait une bonne raison. Et puis, c'est vrai que, de toute façon, on était déjà près de 40 sur scène. On peut pas être 60 non plus. C'est gens-là montrent leur soutien tout le temps. Il faut savoir qu'on est une famille, une famille d'artistes. Même si les gens essayent de dire qu'ils ne sont est pas unis, c'est faux ! Nolwenn n'était pas là parce qu'elle était en préparation de son spectacle. Garou faisait The Voice au Canada. Mais autrement, ils sont tous derrière !" D'ailleurs, comme elle souligne, les artistes ( même les absents de cette édition) ont tous apporté leur soutien aux Restos sur les réseaux sociaux.

Contrariée par ces mauvaises langues, Anne Marcassus a enfin poussé un coup de gueule : "Le jour où, effectivement, il y aura des distensions, bah, peut-être que ça existera mais c'est pas aujourd'hui. Et puis ceux qui créent ces polémiques, qu'ils fassent gaffe parce que, ça sert qui à l'arrivée ? ça dessert qui à l'arrivée ? Ceux qui en ont besoin !" Le message est passé !