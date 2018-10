Les Enfoirés : Thomas Dutronc balance sur les coulisses

Interrogé par Laurent Argelier pour son Interview sans filtre sur Télé Loisirs, Thomas Dutronc a évoqué le spectacle des Enfoirés, succès annuel aussi bien sur scène que dans les bacs ou à la télévision (la dernière édition a fait 9,7 millions de téléspectateurs). L'artiste devrait revenir passer une tête. L'occasion de faire quelques révélations.

"Là, cette année, je vais essayer peut-être parce que c'est les 30 ans et puis ça me fait plaisir quand même de le faire de temps en temps pour la bonne cause", a-t-il confié. Le spectacle 2019 se tiendra sur la scène de la Bordeaux Métropole Arena du 24 au 28 janvier (enregistrement pour TF1 les 27 et 28). Malgré le retrait de Jean-Jacques Goldman, de nombreuses stars reviennent chaque année participer à cet événement au profit des Restos du coeur (l'association a récemment perdu sa figure historique, Véronique Colucci).

Depuis quelques années, les Enfoirés ont enchaîné les polémiques, poussant la productrice Anne Marcassus à sortir du silence pour mettre fin aux rumeurs. Toutefois, Thomas Dutronc est venu remettre une pièce dans la machine... "Y a un côté bonne action... Y a un côté stressant... Et des fois, faut jouer des coudes avec certains collègues qui sont pas naturels dans leur manière d'être, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être vus, pour se montrer à la télé et qui vont te mettre un coup de coude. Y a des gens comme ça, là-bas", a-t-il lâché sans viser personne.

Thomas Montet