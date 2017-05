Les Feux de l'amour : Un personnage emblématique quitte la série !

Mauvaise nouvelle pour les fans des Feux de l'amour : un acteur iconique quitte le casting de la série très prochainement ! Selon nos confères américains du site TV Line, le comédien Greg Rikaart, qui faisait son coming out il y a peu, devrait bientôt dire bye bye au célèbre soap. Le contrat de l'homme de 40 ans, qui prendra fin l'été prochain, n'a semble-t-il pas été renouvelé, et ce, sans aucune raison...

L'interprète de Kevin Frisher a rejoint l'équipe des Feux de l'amour en 2003 aux Etats-Unis (soit en 2006 pour la France) pour jouer le rôle d'un adolescent mal dans sa peau abusant des quelques jeunes femmes qu'il aurait séduites sur la Toile. Au fil des années, le jeune homme devenait une tout autre personne en prenant le rôle d'un personnage important dans la série : le passionné d'informatique a notamment pu s'afficher aux bras de Jana ou encore Chloé. Kevin Fisher était également le demi-frère de l'avocat Michael Baldwin.

Dans un long message sur Instagram, Greg Rikaart a décidé de s'exprimer : "Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pu imaginer ce que cela deviendrait : une expérience qui définit la carrière qui m'a apporté autant de bonheur et d'accomplissement. Jouer Kevin et le regarder évoluer au cours des années a reflété ma vie. Nous avons tous deux trouvé l'amour, nous sommes devenus papa et nous avons tous deux plus de cheveux gris (...) Je suis triste de vous laisser (...) Vous avez tous enrichi ma vie. Alors restez connectés. Le voyage ne fait que commencer."