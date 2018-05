Les Filles d'à côté : Une ex-star de la sitcom jugée pour violence conjugale !

De 1993 à 1995, Les Filles d'à côté ont cartonné sur TF1. Vingt-cinq ans plus tard ans, la sitcom d'AB Productions fait parler d'elle pour une affaire nettement moins joyeuse... Au coeur de cette dernière, l'une des actrices star du programme : Hélène Le Moignic. L'interprète de Magalie est aujourd'hui soupçonnée d'avoir commis des violences sur son ex-compagnon comme le révèle Le Parisien. Ce jeudi 24 mai 2018, elle est jugée au tribunal correctionnel de Versailles.

Les faits se seraient déroulés entre fin 2017 et début 2018 au domicile d'Hélène Le Moignic, à Bazainville dans les Yvelines. L'homme de 56 ans affirme que, le 27 décembre dernier, l'ancienne star des Filles d'à côté a décroché un tableau pour le lancer sur sa tête. Elle aurait, au passage, jeté plusieurs objets par terre avant de casser des vitres et une commode. Il accuse également son ex-compagne d'avoir voulu le "tuer" et le "crever". L'ex-interprète de Magalie aurait enfin abîmé sa voiture volontairement.

Auditionnée par les gendarmes, Hélène Le Moignic a nié toutes ces accusations. Elle a affirmé, en revanche, qu'elle était la victime. "Elle assure que ce jour-là, elle a simplement cassé un pot de fleurs avant d'être immobilisée et maintenue au sol par cet homme", déclarait une source proche. Après quoi, la femme de 54 ans a subi "une expertise psychiatrique" tant ses propos étaient incohérents. "Il est difficile de comprendre si cette femme est un agresseur ou une victime", affirmait son médecin.

Hélène Le Moignic avait fait ses adieux à la télévision après la fin des Filles d'à côté. Lors d'une interview, l'ancienne comédienne avait révélé les coulisses de la sitcom où elle a vécu un véritable cauchemar. Elle travaille à présent en tant qu'aide-soignante.