Les Frères Scott : Jamie, le fils adorable de Nathan, a bien changé !

Les fans des "Frères Scott" se souviennent tous du petit Jamie, le fils de Nathan et de Haley. Six ans après la fin de la série culte américaine, qu'est-il devenu ? On a la réponse en images et elles risquent de vous surprendre !

Aujourd'hui, Jackson Brundage est âgé de 17 ans ! Sur son compte Instagram, on peut découvrir plusieurs photos de lui. Autant vous dire que le jeune garçon a bien changé. Certains internautes sont même surpris de ne pas le reconnaître. Ses dernières photos où il pose en costard blanc avec une jolie brune ont d'ailleurs fait sensation. "C'est vraiment Jamie dans Les frères Scott ?", pouvait-on lire.

Une publication partage par Jackson Brundage (@jacksonb4real) le 8 Nov. 2017 5 :23 PST

