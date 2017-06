Les Fréro Delavega : Leur ultime concert d'adieu à Bordeaux bourré d'émotion

Voilà, c'est fini comme dirait si bien Jean-Louis Aubert. Les Fréro Delavega ont mis un terme à leur aventure musicale ce samedi 10 juin 2017, place des Quinconces à Bordeaux, là où tout avait commencé...

Le 5 novembre 2016, Jérémy Frérot et Florian Delavega annonçaient avec pertes et fracas leur séparation. "Cela fait déjà plus de cinq ans que cette histoire de fou a commencé. (...) Cette aventure a été pour nous d'une intensité foudroyante et d'une richesse incroyable. Nous en sortons grandis", dévoilaient le tandem sur Facebook révélés par la troisième saison de The Voice en 2014. "Pour nous, ce n'est pas une séparation... Mais simplement la fin d'un voyage, la fin d'un cycle. L'aventure Fréro Delavega se terminera donc à l'issue de notre tournée 2017", ont-ils ajouté.

Pour la der des der, les chanteurs du célèbre tube Le Chant des sirènes (2014) ont souhaité mettre un terme a leur collaboration dans un endroit qui leur est cher : "Comme un symbole, nous donnerons notre dernier concert le 10 juin 2017, place des Quinconces à Bordeaux là où tout a commencé."

C'est donc devant près de 25 000 personnes que Jérémy et Florian ont fait leurs adieux après avoir joué Sweet Darling, Le Coeur éléphant ou encore Ton visage... mais pas seulement. Accom­pa­gné d'une guitare, le petit ami de Laure Manaudou, qui serait enceinte, a souhaité chanter un morceau inédit intitulé Ceci n'est pas un au revoir, adressé à son meilleur ami Florian Dela­vega, assis sur un canapé face à lui.

"Merci d'avoir été un guide, de m'avoir protégé pendant tout ce chemin, d'avoir évolué comme tu l'as fait. (...) Ce que je retien­drai, ce sera une seule chose qui a été vrai­ment impor­tante et qui a ouvert beau­coup de choses : on doit s'émer­veiller d'un rien pour s'ou­vrir le coeur en grand", déclare le futur papa avant de lui tomber dans les bras. Un instant bourré d'émotion qui n'a pas manqué de faire sangloter les fans du tandem...