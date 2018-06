Les Gérard 2018 : Cyril Hanouna, Daphné Bürki... Le palmarès complet !

Le 4 juin 2018, la cérémonie des Gérard de la télévision a fait son grand retour. Celle qui récompense le pire du petit écran a remis ses fameux parpaings dorés aux stars et aux émissions du PAF. Pour cet événement, la chaîne Paris Première a retransmis la soirée en direct du Grand Point Virgule à Paris.

Stéphane Rose, Émilie Arthapignet, Frédéric Royer, Jérôme de Verdière ont ainsi repris leur rôle de présentateur et ils n'ont pas manqué d'animer cette douzième édition placée sous le signe de la dérision. Lors de cette soirée, ils ont d'ailleurs bien honoré toutes les catégories plus insolites les unes que les autres.

Côté vainqueurs, Cyril Hanouna a été récompensé pour la cinquième fois pendant que Daphné Bürki a remporté le Gérard de l'animatrice. Claire Chazal, Jean-Pierre Foucault ou encore Alessandra Sublet ont été sacrés.

Découvrez le palmarès complet des Gérard de la télévision 2018 :

Gérard du retour coup de théâtre qui fait encore plus flipper que le retour du mec à la fin du film à qui tu as mis trois balles pour être sûr qu'il était bien mort, plus une quatrième directement dans la tête pour bien voir sa cervelle sortir et être sûr qu'il ne se relèvera pas, et pourtant il se relève et vient vers toi en bavant : Jean-Marc Morandini dans Morandini Live (CNews)

Gérard de l'animateur qui fait tellement peur que tu dis à ton gosse qu'il va venir lui lire une histoire quand il refuse de finir son filet de flétan : Jean-Jacques Bourdin

Gérard de l'émission "bistro du coin" où on débat entre couilles sur la question de savoir si y aurait quand même pas un problème avec les bonnes femmes et les arabes : L'heure des pros, avec Pascal Praud (CNews)

Gérard du légume : Le petit pois, dans la tête de Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste (C8)

Gérard du retour de la mamie : Claire Chazal dans Entrée libre (France 5)

Gérard de la chaîne qui a plus un nom de pseudo pour traîner sur les sites de rencontre la nuit que pour faire venir les téléspectateurs : VICELAND

Gérard de l'émission de Canal Plus dont tu as appris l'existence parce qu'un jour ton chat a appuyé accidentellement sur la chaîne numéro 4 de la télécommande alors qu'il était en train de courser une mouche dans l'appart' : La case en + avec Cyrille Eldin

Gérard de l'animatrice sur laquelle tu fantasmais avant et qui te fait comprendre que t'as pris un sérieux coup de vieux quand tu la vois un après-midi sur une chaîne du service public entre deux pubs pour Menoposita sécheresse intime et juste après la série allemande qui va à 2 à l'heure : Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui (France 2)

Gérard de l'émission d'humour dont le seul truc qui fait rire, c'est les audiences : Les Gérard, avec nous (Paris Première)

Gérard de l'émission qui pourrait quand même s'acheter une montre : 7 à 8 le dimanche qui commence à 17h15

Gérard de l'émission où on bouffe vraiment n'importe quoi : Touche pas à mon poste, l'émission où on avale sa dignité

Gérard de l'animatrice dont on n'a plus du tout de nouvelles et franchement, ça commencerait à nous inquiéter, on lancerait bien une alerte enlèvement mais en fait en y réfléchissant bien, on s'en fout : Alessandra Sublet, vue pour la dernière fois sur TF1 le 24 décembre 2016...

Gérard du scoop : La neige perturbe la circulation automobile ! sur BFMTV

Gérard de l'animateur qui a une tête à jouer le méchant dans un téléfilm de France 3 : Mac Lesggy dans E=M6 (M6)

Gérard de l'idée du siècle : Laurent Ruquier pour "apporter un côté plus féminin et plus tolérant" à On n'est pas couché en prenant comme chroniqueuse Christine Angot

Gérard du duo d'animateurs qui ont un nom de biscuits solidaires sans gluten au cacao bio de Madagascar issu du commerce équitable : Églantine et Jamie (France 3)

Gérard du concours de b*te : Cyril Hanouna et Yann Barthès dans "c'est qui qui fait le plus d'audience ?" tous les soirs à 19h sur C8 et TMC

Gérard de l'animateur dont tu sais pas s'il est toujours vivant ou si c'est des rediffs : Jean-Pierre Foucault dans L'élection Miss France (TF1)

Gérard de la boule : La boule noire qui a empêché Bernard et Odette de gagner Motus le 17 mai 2018

Gérard du concept d'émission inventé par des créatifs sous cocaïne, sauf que leur dealer s'est gouré et il leur a vendu du crack coupé à l'essence : C'est un mec qui va faire chier les gens pour dormir gratis chez eux alors que lui il se prend un bon petit chèque à la fin du mois : J'irais dormir chez vous, avec Antoine de Maximy (France 5)

Gérard de la meilleure blague de Tex : Quel est le point commun entre un homosexuel et un sauteur à l'élastique ?

Gérard de la meilleure table avec des chroniqueurs autour qui viennent parler de l'actualité : La table mycosée de Je t'aime, etc. (France 2)

Gérard de l'accident industriel : L'ensemble de la grille de Canal+

Gérard de l'animatrice (vote du public) : Daphné Bürki dans Je t'aime, etc. (France 2)

Gérard de l'animateur (vote du public) : Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8)