Les Guignols arrêtés – Leur créateur réagit : "Ils n'étaient plus rien..."

Les Guignols de Canal+ devaient fêter leurs trente années de bons et loyaux services à la rentrée prochaine... Il n'en sera finalement rien !

Contacté par Télé Loisirs, le créateur du programme Alain Duverne – sollicité par Alain De Greef à la fin des années 80 – a commenté ce 8 juin 2018 à propos de leur imminente déprogrammation : "L'arrêt des î n'est pas vraiment une surprise. Ils n'étaient plus rien. La grosse erreur, c'est d'avoir fait moins de politique, cette passion française. C'est cela, le véritable ressort des Guignols ! Et puis, quel contre-sens d'avoir fait présenter le JT à la marionnette de Chirac ! Aujourd'hui, j'ai honte de ne pas avoir utilisé mon droit de véto. J'aurais dû être plus hargneux. Mais plutôt que de combattre, j'avais éteint le poste..."

Alain Duverne a aussi insisté sur le fait que tout n'était pas de la faute de Vincent Bolloré, l'homme qui a repensé la ligne éditoriale des marionnettes en prenant le contrôle de la chaîne. "Les auteurs avaient fini par prendre le pouvoir et imposaient un certain parti-pris politique. Je l'ai regretté", a-t-il commenté.

Pour rappel, selon le site Les Jours, c'est à l'occasion d'un comité d'entreprise qui s'est déroulé le 1er juin dernier que la fin du programme culte avait été annoncée aux équipes. Une nouvelle aussitôt confirmée par nos confrères de Puremedias.com.

Les Guignols étaient diffusés depuis 1988 sur Canal+. Malheureusement, depuis 2015 et l'arrivée de Vincent Bolloré, les marionnettes – à qui le nouveau patron reprochait un "abus de dérision" –, avaient dû revoir leur copie... Un court passage en crypté et un changement d'équipe (Exit Lionel Dutemple, Julien Hervé, Philippe Mechelen et Benjamin Morgaine) avaient fini d'abîmer la popularité et l'attractivité du show humoristique.