Les Kardashian au complet en photo, Kendall Jenner fait bande à part !

Si Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner font des parties des célébrités les plus suivies sur les réseaux sociaux, c'est en partie grâce aux adorables photos de famille qu'elles y publient. Un nouveau portrait de groupe fait craquer et rire les internautes. Kendall, la seule à ne pas avoir d'enfant, n'a pas l'intention de devenir maman...

@kendalljenner compte près de 110 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a posté une nouvelle photo ce samedi 27 avril, remontant au week-end dernier. La famille Kardashian au grand complet avait assisté à la messe dominicale donnée par Kanye West et sa chorale, lors du festival Coachella.

À l'issue du spectacle, Kris Jenner, ses enfants et petits-enfants ont passé leur dimanche 21 avril ensemble et immortalisé cette journée en famille. Sur l'image, la momager de 63 ans pose avec son compagnon Corey Gamble, ses cinq filles, le compagnon de Kylie, Travis Scott, son beau-fils Kanye West et leurs adorables bébés.

Kendall Jenner, au milieu, est la seule à ne pas en avoir. Elle s'est moquée de sa solitude en publiant un meme, sur lequel apparaît la phrase "Il y a de la grossesse dans l'air" et l'image du visage d'une femme dans un sac plastique.