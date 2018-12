Les Kardashian : Leur "fausse" villa de tournage a été vendue !

En 2017, la famille Kardashian a célébré le dixième anniversaire de son émission de télé-réalité. Ses téléspectateurs sont en deuil : la fausse maison de Kris Jenner et ses enfants a été vendue...

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que la maison qui servait de décor extérieur au tournage de l'émission L'Incroyable Famille Kardashian (titre original Keeping up with the Kardashians) a été vendue. Pour en faire l'acquisition, son nouveau propriétaire a investi 5,25 millions de dollars, soit plus de 4,6 millions d'euros.