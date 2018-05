Les Kids United se séparent... pour former un nouveau groupe !

Il fallait s'y préparer... En janvier 2017, la séparation des Kids United était déjà évoquée. Après le départ de Carla (The Voice Kids 1) en 2016 et celui de Nilusi (L'École des fans, nouvelle génération) en 2017, le groupe avait tout de même continué à cartonner dans les charts. Mais la sortie de son troisième album a bel et bien marqué la fin d'une aventure. Ce mardi 29 mai 2018, on apprend que trois membres de Kids United quittent le navire pour faire place à une nouvelle génération !

Selon nos confrères de Télé Loisirs, Gabriel (TeenStar), Ezra et Esteban (La France a un incroyable talent) vont faire leurs adieux. Par conséquent, Gloria sera entourée de nouveaux camarades pour former un autre groupe. Exit les Kids United, place aux Kids United Nouvelle Génération (K.U.N.G.) ! La jeune chanteuse partagera désormais la scène avec Dylan, Valentina et Ilyana, tous issus de la saison 4 de The Voice Kids. Pour l'instant, le nom du cinquième membre n'a pas été révélé.

Le nouveau groupe sortira un single dès le 30 mai 2018 à l'occasion de la deuxième édition d'UNIDAY, la journée de l'engagement solidaire des enfants et des jeunes. Un album de reprises est également prévu pour la rentrée 2018.