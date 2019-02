Les Marseillais : Des candidats privés de téléphone ? Révélations de Jessica

Le 13 février, W9 a organisé une conférence de presse pour la promotion des Marseillais Asian Tour (W9). À cette occasion, Jessica Thivenin, la star du programme, a accepté de répondre à nos questions. Elle a notamment livré des détails sur l'utilisation du téléphone portable lors du tournage.

Et l'on apprend que la jolie blonde de 29 ans a eu droit à une sorte de passe-droit pour communiquer avec son mari Thibault Garcia. "Oui je l'ai appelé. Après, c'est sûr que je ne vais pas le faire dans la journée. J'essaie de demander à la production de trouver un moment pour que je puisse l'appeler", nous révèle-t-elle. Et comme elle le souligne, même pour cela s'il y a le day off – seul jour de la semaine où les candidats ne sont pas filmés –, Jessica peut joindre Thibault si elle "a besoin" de lui parler : "Je vais voir la production et ils me le passent."

Dans son autobiographie C'est tout moi !, la star de télé-réalité a justement évoqué l'utilisation des téléphones sur le tournage. Pour elle, il est indispensable de s'en passer. Elle écrit : "Il y a de l'humanité dans la villa, justement du fait qu'on n'est pas connectés. On s'intéresse à toute l'équipe qui est présente sur le tournage. Si j'avais mon téléphone, je ne serais pas ce que je que suis dans l'émission. À la fin du tournage, on rallume notre téléphone et plus aucun candidat ne se parle. On a un mois de non-vie avec l'extérieur à rattraper. On a des événements, des actualités dont on n'a pas eu connaissance. On sort alors de notre bulle." Et d'ajouter : "L'isolement est nécessaire, c'est obligatoire pour le bon déroulement de l'émission. Je suis très contente de ne pas avoir de téléphone pendant un mois. On peut s'en servir en cas d'urgence, mais ça n'arrive que très rarement."

