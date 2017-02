Les Marseillais – Embrouilles, jalousie et 1er baiser : Début de saison explosif

Après Miami, Rio, la Thaïlande ou encore l'Afrique du Sud, les Marseillais débarque en Amérique du Sud ! Les "fratés" Julian Tanti, Jessiva Thivenin, Stéphanie Durant, Kevin Guedj, Montaine Mounet, Carla Moreau et Paga ont fait connaissance avec quatre jeunes recrues : la sulfureuse Liam qui n'a pu intégrer la Maison des Secrets l'été dernier à cause de sa sextape, Jessy l'ex-compagne déçue du beau Rayane Bensetti ainsi que la douce Manon, esthéticienne et maquilleuse, et les playboys de la nuit Kevin et Matthieu Lacroix.

Un casting explosif qui réserve bien des surprises pour cette nouvelle saison, dont nous avons pu découvrir les premiers épisodes en avant-première lors d'une projection au cinéma Gaumont des Champs-Élysées, à Paris, ce mercredi 21 février. À peine arrivés à Buenos Aires, les Marseillais "aussi chaud que le soleil argentin" ont pris leurs marques dans la sublime villa qu'ils occuperont le temps de l'aventure. Au bord de la piscine, les langues se sont déliées, révélant les premiers coups de coeur de l'émission.

Tout juste séparé de son ex Manon Marsault, Julien a jeté son dévolu sur la jet-setteuse Liam, avec qui il a échangé un baiser dès la première fois, contrairement au jaguar Kevin qui n'a d'yeux que pour la belle Jessy mais préfère prendre son temps pour séduire la demoiselle. Le tombeur de ces dames risque d'avoir du pain sur la planche puisque, surprise, sa belle en Argentine a retrouvé son meilleur ami et amour de jeunesse, Matthieu !

Seules Steph, très amoureuse de son chéri Théo, et Jessica venue sans son Prince de l'Amour Nikola Lozina, promettent de rester sages au cours des semaines à venir, contrairement à Carla qui a bien l'intention de trouver l'amour... mais non sans faire des problèmes avant ! L'ex de Kevin a pris en grippe la jolie Jessy, bien décidée à faire changer le bourreau des coeurs, ce qui a eu le don d'énerver la petite blonde qui s'est alliée à son amie Montaine, évincée d'une battle de danse par sa rivale. La guerre est déclarée !

Coline Chavaroche

Pour découvrir la nouvelle saison des Marseillais : South America, rendez-vous sur la chaîne W9, ce lundi 27 février !