Les Marseillais, incendie à la villa: "Certains ont perdu toutes leurs affaires"

Dimanche 7 juillet 2019, un incendie s'est déclaré dans la villa où se déroulait le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde 4 (W9) sur les hauteurs d'Olhão, près de Faro au Portugal. Quelques jours plus tard, jeudi 11 juillet, tout semble rentré dans l'ordre et le tournage devrait reprendre dès lundi 15 juillet comme le révèlent nos confrères du Parisien.

"Les candidats ont été immédiatement logés dans des hôtels. Nous avons pris notre temps, car nous avons d'abord mis en place une cellule psychologique afin de nous assurer que tout le monde allait bien. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Et, moralement, les candidats comme la trentaine de techniciens présents sont aptes à reprendre. Nous avons trouvé une autre maison dans les alentours de Faro au look très moderne avec un terrain et une piscine. Il nous reste encore une dizaine de jours de tournage", a expliqué Florence Fayard, directrice générale de la société Banijay qui programme le programme.

Comme elle l'assure, impossible de poursuivre le tournage dans la première demeure, trop endommagée par les flammes. "Elle n'était plus habitable en l'état. Des travaux assez lourds devront être entrepris par le propriétaire. Les assurances vont prendre le relais", poursuit-elle. Par chance, les images tournées depuis le 17 juin n'ont pas été touchées et restent exploitables. Mais alors que plus de la moitié de l'aventure a été filmée dans la première villa, la production va devoir intégrer l'incendie à l'écran, pour que les téléspectateurs comprennent ce changement de décor. "L'incendie y sera évoqué, car il fait partie de l'histoire de cette saison et certains candidats y ont perdu toutes leurs affaires. Mais il n'est pas question d'en faire un spectacle", lance Florence Fayard.

La cause de cet incendie reste pour l'heure inconnue, mais une enquête est toujours en cours. "Des personnes ont été interrogées. Nous ignorons les causes du démarrage du feu et nous attendons les conclusions de l'enquête, déclare la productrice. Le plus important est que personne n'ait été blessé. Par chance, ce dimanche-là, tout le monde était au bord de la piscine."

Rendez-vous dès la rentrée pour suivre sur W9 cette quatrième saison des Marseillais VS Le Reste du monde avec au casting de cette édition Julien Tanti, Carla Moreau, Maeva, Ness, Benji, Milla Jasmine, Nacca, Paga, Anthony Alcaraz, Anissa, Nikola Lozina, Seb Daddy et Nathanya.