Les Marseillais interdits de portable lors du tournage ? Une candidate se livre

Chaque saison, les candidats des Marseillais, télé-réalité de W9, ont la chance de partir un mois en tournage, dans une destination paradisiaque. Une fois sur place, ils doivent mettre leur vie de côté pour se concentrer sur ce qu'il se passe dans l'émission. Les participants ont tout de même le droit d'utiliser leur téléphone portable lors de leur journée de libre, le dimanche. Mais la production accepte quelques exceptions comme nous l'a confié Jessica Thivenin, lors de la conférence de presse de la nouvelle saison qui se déroulait le 13 février 2019, au cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris.

"Oui, j'appelle Thibault. Après, c'est sûr que je ne vais pas l'appeler en pleine journée. J'essaie de demander à la prod' de trouver un moment pour pouvoir appeler. Il y a le day off qui est fait pour ça. Mais si j'ai besoin de lui parler, je vais voir la production et ils me le passent", nous a expliqué la belle blonde âgée de 29 ans.

Dans son livre autobiographique C'est tout moi, sorti le 20 février 2019, la femme de Thibault Kuro Garcia donne de plus amples précisions : "On a un mois de non-vie avec l'extérieur à rattraper à la fin du tournage. On a des événements, des actualités dont on n'a pas eu connaissance. On sort alors de notre bulle. On peut se servir de notre téléphone en cas d'urgence mais ça n'arrive que très rarement."

