Les Marseillais : Julien et Manon à peine séparés qu'il l'a déjà remplacée !

Ce mercredi 21 février, la rédaction de Purepeople a assisté à la projection des premiers épisodes des Marseillais South America. Une nouvelle saison qui s'annonce explosive !

Cette année, la bande de joyeux compères que forment Julien Tanti, Jessica Thivenin, Kevin Guedj, Stephanie Durant, Paga, Carla Moreau et la belle Montaine Mounet se sont envolés en direction de Buenos Aires pour une aventure de folie. Sur place, ils ont retrouvé cinq petits nouveaux : l'ex de Rayane Bensetti Jessy, la sulfureuse Liam, l'ex-footballeur Xavier, le Casanova de la night Mathieu Lacroix et la douce Manon.

Dès leur arrivée dans une villa de rêve, les Marseillais n'ont pas falli à leur réputation. Début des problèmes, retrouvailles inattendues et premiers coups de coeur... Le beau Julien n'a pas tardé à reprendre sa place de leader au sein de l'équipe.

Loin de son ex-compagne Manon Marsault, qui lui a demandé de choisir entre lui et ses "fratés", le playboy de 28 ans a promis de "renaître de ses cendres comme un phoenix". "Chaud comme le soleil argentin", l'ex-fiancé de Jessica a rapidement fait son choix parmi les nouvelles arrivantes en jetant son dévolu sur la Tropézienne Liam Di Benedetto, évincée l'été dernier de l'émission Secret Story.

"On s'adore", a confirmé la jeune jet-setteuse au cours d'une soirée en boîte de nuit, marquée par un début de flirt. Une attirance mutuelle évidente qui l'a convaincue de coller un baiser sur la bouche du Marseillais bien décidé "à ne pas se prendre la tête" et ravi d'avoir "trouvé une fille comme lui" après sa relation compliquée avec la très jalouse et possessive Manon. Ce n'est que le début des problèmes pour Julien puisque son ex, qui fera une arrivée tonitruante dans le programme dans les prochains épisodes, ne semble pas avoir dit son dernier mot.

Coline Chavaroche

Pour découvrir la nouvelle saison des Marseillais : South America, rendez-vous sur la chaîne W9, ce lundi 27 février !