Les Marseillais South America : Jessy et Manon, nouvelles bombes du programme !

Dans quelques semaines, les fans des Marseillais vont pouvoir se délecter devant la nouvelle saison de la télé-réalité diffusée sur W9. En attendant de découvrir leurs aventures tournées en Amérique latine, voici un petit point sur le casting et les nouveaux venus de cette édition.

Douze Marseillais se sont envolés pour l'Argentine. Parmi eux figurent les désormais célèbres Julien, Jessica, Kevin, Paga, Stéphanie, Carla et Montaine, et cinq nouveaux candidats - trois femmes et deux hommes.

Les téléspectateurs feront donc la connaissance de Jessica Errero, alias Jessy que l'on a vue dans The Dancers (TF1) et Coup de jeunes à Vegas (NRJ12), et celle de Liam Di Benedetto, déjà connue des fans de télé-réalité puisqu'elle avait failli intégrer officiellement Secret Story 10 et a vu une sextape la mettant en scène refaire surface. Deux belles brunes qui risquent de mettre le feu à la villa.

Matthieu Lacroix, Xavier et Manon Rey Vandoorsselaere, une autre brunette âgée de 21 ans qui exerce le métier d'esthéticienne-maquilleuse, complètent ce casting.

Pour le moment, nul ne sait quand les aventures des douze Marseillais seront diffusées sur W9. Mais si on se réfère au calendrier de l'année passée, cela devrait avoir lieu aux alentours de la fin février !