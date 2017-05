Les Marseillais South America : Manon lève le voile sur sa relation avec Virgil

Après avoir rompu avec Hillary, candidate des Ch'tis, Virgil aurait jeté son dévolu sur Manon, aperçue dans Les Marseillais South America sur W9. Du moins, c'est la rumeur qui court. Lors d'un entretien accordé à Sam Zirah, la jolie brune s'est livrée sur sa relation avec Virgil.

Ainsi, Manon a avoué être "très complice" avec le candidat de télé-réalité. "C'est vrai qu'on s'aime beaucoup. Et en fait, on est souvent ensemble parce qu'on fait beaucoup de booking ensemble, a-t-elle confié. Et c'est vrai qu'on s'aime bien, on s'entend bien."

Enfin, Manon a été invitée à réagir aux rumeurs la disant en couple avec Virgil. "C'est vrai qu'il aime bien me draguer, mais on le fait tellement dans la rigolade... Virgil et moi, on n'est pas ensemble. On est très potes, et on sait qu'il n'y aura jamais rien entre nous", a-t-elle assuré.

En mars dernier, la jolie brunette nous avait révélé avoir trouvé l'amour. "Je suis en couple avec un homme qui n'a rien à voir avec le monde de la télé", avait-elle avoué.