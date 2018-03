Les Marseillais: Un salaire de 60 000 euros par saison ? Jessica Thivenin réagit

Ces dernières années, être candidat de télé-réalité est devenu un métier à part entière. Plusieurs habitués des programmes en ont fait leur gagne-pain. Ils enchaînent ainsi Secret Story (NT1), Les Anges (NRJ12) puis Les Marseillais (W9) ou encore La Villa des coeurs brisés (TFX). Mais combien touchent-ils lors de ces tournages ?

Alors que des chiffres mirobolants ont été avancés dans la presse, Jessica Thivenin, véritable tête d'affiche des Marseillais, a tenu à rétablir la vérité lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Télé Star. La jolie blonde, présente dans la saison actuelle tournée en Australie, indique tout d'abord que "les salaires varient selon les candidats".

Toutefois, pas question pour l'ex-amoureuse de Julien Tanti désormais en couple avec Thibault Kuro d'en dire plus. "Je ne vous dévoilerai pas le chiffre, lance-t-elle. Mais quand je lis dans certains articles qu'on gagnerait jusqu'à 60 000 euros par émission... Je peux vous dire que ce n'est pas du tout ça ! C'est beaucoup moins."

Beaucoup moins certes, mais assez pour en vivre. En effet, avec son chéri, Jessica Thivenin a récemment quitté Marseille pour s'installer à Dubaï. Et sur place, la jolie blonde et le brun ténébreux ont quelques projets et ne ferment pas la porte à une éventuelle télé-réalité sur leur nouvelle vie sous le soleil. "Pourquoi pas. On est habitués à montrer notre quotidien. C'est notre fonds de commerce, autant en profiter. On va partager plein de vidéos sur notre chaîne YouTube", confie alors Thibault Kuro. Ça promet...