Les Minikeums : L'émission bientôt de retour à la télévision !

"Minikeums, ouhou, Minikeums, ouhou, on est la Minikeums génération." Toute une génération a encore en tête les paroles du générique de l'émission pour enfants diffusée sur France 3 du 31 mars 1993 au 31 mars 2002, qui mettait en scène des marionnettes représentant une star des années 90 plus jeune et diffusait des dessins animés. Beaucoup sont d'ailleurs nostalgiques en repensant à ce programme qui a bercé leur jeunesse. Ils seront donc heureux d'apprendre qu'il pourrait faire son grand retour sur France Télévisions très prochainement.

En effet, le chroniqueur Maxime Guény a annoncé mardi 11 avril 2017, dans Touche pas à mon poste (C8), que l'émission Les Minikeums serait diffusée à partir de septembre 2017 et qu'on y retrouverait les personnages emblématiques, ainsi que de "nouveaux personnages plus d'actualité".

Coco (Antoine de Caunes), Jojo (Johnny Hallyday), Nag (Nagui), M'sé (MC Solaar) ou encore Vaness (Vanessa Paradis) auront donc de nouveaux petits copains en latex. Une nouvelle qui a réjoui la belle Agathe Auproux. Matthieu Delormeau en revanche n'a pas caché qu'il était totalement insensible à ce come back.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1 521 000 téléspectateurs hier soir, soit 6,3% de part de marché sur les 4 ans et plus.