Les Mystères de l'amour : Les actrices menacées de mort

Avant de suivre les aventures mouvementées de Hélène et de ses camarades dans Les Mystères de l'amour sur TMC, les fans de la série française ont pu regarder Les Vacances de l'amour (la deuxième série dérivée d'Hélène et les Garçons diffusée entre 1996 et 2007 sur TF1). Victime du succès du programme, les actrices ont été menacées de mort à cette époque.

C'est lors d'une interview accordée au site Toutelatele que Tom Schacht l'a révélé. Selon lui, les téléspectateurs prenaient trop à coeur les péripéties amoureuses de la série et notamment celle de son personnage, Jimmy, qui filait le parfait amour avec Bénédicte (Laure Guibert). "Lors des Vacances de l'amour, des actrices qui avaient essayé de me détourner de Béné ont reçu des menaces de mort !", a-t-il déclaré. De leur côté, Hélène Rolles, Laly Meignan, Isabelle Bouysse ou encore Annette Schreiber ne se sont pas encore exprimées sur le sujet.

Tom Schacht s'est également réjoui de la grande popularité des Mystères de l'amour. "Cette longévité est incroyable et c'est un miracle ! On vit un moment magique et nous sommes la seule série qui dure depuis autant d'années en France. Les Mystères de l'amour sont beaucoup suivis par les jeunes. Pour les téléspectateurs, nous sommes des potes", a-t-il conclu.